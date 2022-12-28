Джеймс Харден запорол шикарный быстрый отрыв, получив фол в нападении
Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден во время матча против «Вашингтона» (111:116) запорол быстрый отрыв, получив фол в нападении.
За 7:40 до конца первой четверти «Сиксерс» провели красивую контратаку, которая завершилась данком Джоэла Эмбиида после передачи Хардена между ног.
Судьи за засчитали 2 очка, зафиксировав у Хардена фол в нападении за толчок Кристапса Порзингиса.
Вот еще одно доказательство, что НБА – это искусство. Картину с данком года уже отправили в Лувр
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