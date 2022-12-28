Джеймс Харден запорол шикарный быстрый отрыв, получив фол в нападении

Теги Филадельфия НБА Вашингтон Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Кристапс Порзингис Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден во время матча против «Вашингтона» (111:116) запорол быстрый отрыв, получив фол в нападении.

За 7:40 до конца первой четверти «Сиксерс» провели красивую контратаку, которая завершилась данком Джоэла Эмбиида после передачи Хардена между ног.

Судьи за засчитали 2 очка, зафиксировав у Хардена фол в нападении за толчок Кристапса Порзингиса.

Вот еще одно доказательство, что НБА – это искусство. Картину с данком года уже отправили в Лувр

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5 комментариев

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Osik92
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Ответ John Bahnone
Харден просто не ожидал, что семифутер весит столько же, сколько и он
218 у порзи.. А так дрыщ конечно
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Osik92
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А куда его у было деваться если эта шпала стоит перед ним специально
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Ballboy13
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Там потом во второй половине повторили уже без нарушения
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Sonder
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гена запорол шикарный заголовок
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John Bahnone
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Харден просто не ожидал, что семифутер весит столько же, сколько и он
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