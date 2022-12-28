Джеймс Харден запорол шикарный быстрый отрыв, получив фол в нападении

Разыгрывающий «Филадельфии» во время матча против « » (111:116) запорол быстрый отрыв, получив фол в нападении.

За 7:40 до конца первой четверти «Сиксерс» провели красивую контратаку, которая завершилась данком после передачи Хардена между ног.

Судьи за засчитали 2 очка, зафиксировав у Хардена фол в нападении за толчок .

Вот еще одно доказательство, что НБА – это искусство. Картину с данком года уже отправили в Лувр