Эмбиид обошел Чемберлена и поднялся на 2-е место в истории «Сиксерс» по числу матчей с 40+ очками

Центровой «Филадельфии» в 6-й раз в нынешнем сезоне и в 32-й раз за карьеру набрал в одном матче 40+ очков.

Таким образом, Эмбиид обошел и поднялся на второе место в истории «Сиксерс» по этому показателю. Лидером является – 76.

В матче против « » (111:116) во вторник Эмбиид набрал 48 очков (17 из 32 с игры, 13 из 14 с линии штрафных), сделал 10 подборов, 3 перехвата и 3 блок-шота.

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