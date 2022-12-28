«Вашингтон» прервал победную серию «Филадельфии», несмотря на 48 очков Эмбиида
«Вашингтону» удалось прервать 8-матчевую победную серию «Филадельфии», победив на своей площадке со счетом 116:111.
Форвард «Уизардс» Кристапс Порзингис отметился 24 очками, 10 подборами, 3 блок-шотами и 2 перехватами. Брэдли Бил добавил 19 очков.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, который набрал 48 очков (17 из 32 с игры, 13 из 14 с линии штрафных), сделал 10 подборов, 3 перехвата и 3 блок-шота.
Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден записал на свой счет 26 очков, 13 передач, 7 подборов и 3 перехвата.
«Вашингтон» оправился от серии из 10 поражений подряд, выиграв три из четырех последних матчей, одержав победы над «Финиксом», «Сакраменто» и «Филадельфией».
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