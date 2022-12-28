Леброн вколотил сверху двумя руками после навеса Ривза через Бола
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс исполнил мощный данк двумя руками в быстром отрыве после навеса Остина Ривза через 218-сантиметрового форварда «Орландо» Бола Бола.
«Лейкерс» победили «Мэджик» в гостях со счетом 129:110 и прервали свою серию из четырех поражений подряд.
37-летний Леброн завершил матч с 28 очками, 7 подборами и 5 передачами.
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