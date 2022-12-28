Леброн вколотил сверху двумя руками после навеса Ривза через Бола

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Орландо НБА видео Бол Бол Остин Ривз Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс исполнил мощный данк двумя руками в быстром отрыве после навеса Остина Ривза через 218-сантиметрового форварда «Орландо» Бола Бола.

«Лейкерс» победили «Мэджик» в гостях со счетом 129:110 и прервали свою серию из четырех поражений подряд.

37-летний Леброн завершил матч с 28 очками, 7 подборами и 5 передачами.

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3 комментария

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Костя Костенко
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Ответ Денис Храпунов
Ну как через, траттории их полетов даже не пересекались. А так классический Леброныч.
Про пас имеется ввиду, через Бола, а не данк
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Денис Храпунов
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Ну как через, траттории их полетов даже не пересекались. А так классический Леброныч.
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Сергей Ратников
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дед могет конечно! просто улет (полет :))
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