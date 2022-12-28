Леброн вколотил сверху двумя руками после навеса Ривза через Бола

Форвард « » исполнил мощный данк двумя руками в быстром отрыве после навеса через 218-сантиметрового форварда « » .

«Лейкерс» победили «Мэджик» в гостях со счетом 129:110 и прервали свою серию из четырех поражений подряд.

37-летний Леброн завершил матч с 28 очками, 7 подборами и 5 передачами.

Праздничное дефиле в НБА: ковбой Лука, Уэстбрук в юбке, рождественская елочка с бородой и тренер в пижаме 🤠🎄👗