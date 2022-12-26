38 очков Леброна Джеймса не спасли «Лейкерс» в рождественском матче с «Мэверикс»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым результативным игроком рождественского матча против «Мэверикс» (115:124).
Джеймс набрал 38 очков (13 из 23 с игры, 12 из 12 с линии), 6 подборов и 5 передач за 34 минуты.
Форвард в седьмой встрече подряд набирает 30 и более очков.
37-летний Леброн в воскресенье превзошел рекорд Кобе Брайанта по количеству рождественских матчей НБА.
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потеть ради зоны плей-ин что ли?