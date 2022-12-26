Звездный форвард « » стал самым результативным игроком рождественского матча против «Мэверикс» (115:124).

Джеймс набрал 38 очков (13 из 23 с игры, 12 из 12 с линии), 6 подборов и 5 передач за 34 минуты.

Форвард в седьмой встрече подряд набирает 30 и более очков.

37-летний Леброн в воскресенье превзошел рекорд по количеству рождественских матчей НБА.

Как НБА украла Рождество. Здесь ваша шпаргалка по празднику: рекорды, лучшие матчи, культовая реклама, кроссовки и знаковые моменты