38 очков Леброна Джеймса не спасли «Лейкерс» в рождественском матче с «Мэверикс»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс Кобе Брайант НБА видео Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым результативным игроком рождественского матча против «Мэверикс» (115:124).

Джеймс набрал 38 очков (13 из 23 с игры, 12 из 12 с линии), 6 подборов и 5 передач за 34 минуты.

Форвард в седьмой встрече подряд набирает 30 и более очков.

37-летний Леброн в воскресенье превзошел рекорд Кобе Брайанта по количеству рождественских матчей НБА.

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2 комментария

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Дмигорь Знамеранский
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Ответ xQcoW
ЛеСтарание показывает пустую статистику. В настоящее время он почти не прилагает усилий в защите и пасует гораздо меньше, чем обычно, чтобы сосредоточиться на набивание статы.
да какая разница-то уже, если Дэвис на несколько месяцев вылетел.
потеть ради зоны плей-ин что ли?
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xQcoW
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ЛеСтарание показывает пустую статистику. В настоящее время он почти не прилагает усилий в защите и пасует гораздо меньше, чем обычно, чтобы сосредоточиться на набивание статы.
+1
-3
-2
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