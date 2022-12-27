Патрик Беверли: «Энтони Дэвиса невозможно заменить»

Разыгрывающий « » заявил отсутствие травмированного Энтони Дэвиса сказалось на игре команды в защите.

« , разумеется, невозможно заменить. Особенно при таком уровне игры, какой он показывает в нынешнем сезоне. Это не только атака, но и защита под кольцом, подборы. Мы должны делать эти сообща и начать с обороны.

В последних четырех или пяти матчах мы пропускали более 120 очков. В этой лиге тяжело победить, если позволять сопернику набирать столько. Да, мы показываем отличную результативность. Это плюс, но наши соперники тоже много набирают», – сказал Беверли.

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