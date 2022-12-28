Эрик Споэльстра: «Леброн способен играть до 50 лет»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Майами НБА Эрик Споэльстра Том Брэди Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра считает, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс далек от завершения карьеры.

«Это безумие. Он меняет представление о возможностях человека. Похоже, что он Том Брэди в НБА, может играть еще очень долго. Он по-прежнему атлетичен. Даже если когда-нибудь он сможет полагаться только на свой мозг, он все равно способен играть до 50 лет, при этом быть эффективным и влиять на результат», – заявил Споэльстра.

В нынешнем сезоне Джеймс набирает 27,2 очка, 7,8 подбора, 6,5 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч. 30 декабря ему исполнится 38 лет.

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога

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1 комментарий

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Osik92
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Если уже сейчас травмы мучают максимум еще 2 сезона и пенсия
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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