Эрик Споэльстра: «Леброн способен играть до 50 лет»

Главный тренер « » считает, что форвард « » далек от завершения карьеры.

«Это безумие. Он меняет представление о возможностях человека. Похоже, что он Том Брэди в , может играть еще очень долго. Он по-прежнему атлетичен. Даже если когда-нибудь он сможет полагаться только на свой мозг, он все равно способен играть до 50 лет, при этом быть эффективным и влиять на результат», – заявил Споэльстра.

В нынешнем сезоне Джеймс набирает 27,2 очка, 7,8 подбора, 6,5 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч. 30 декабря ему исполнится 38 лет.

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