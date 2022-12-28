Эрик Споэльстра: «Леброн способен играть до 50 лет»
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра считает, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс далек от завершения карьеры.
«Это безумие. Он меняет представление о возможностях человека. Похоже, что он Том Брэди в НБА, может играть еще очень долго. Он по-прежнему атлетичен. Даже если когда-нибудь он сможет полагаться только на свой мозг, он все равно способен играть до 50 лет, при этом быть эффективным и влиять на результат», – заявил Споэльстра.
В нынешнем сезоне Джеймс набирает 27,2 очка, 7,8 подбора, 6,5 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч. 30 декабря ему исполнится 38 лет.
Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога
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