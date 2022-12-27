Беннедикт Матурин оказался на паркете после финта Си Джей Макколлума
Защитник «Пеликанс» Си Джей Макколлум во время матча с «Пэйсерс» (113:93) финтом уложил на паркет новичка Беннедикта Матурина.
Избавившись от опеки, Макколлум поразил цель со средней дистанции.
В активе Макколлума 19 очков, 7 подборов, 6 передач и 2 перехвата.
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