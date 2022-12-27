Беннедикт Матурин оказался на паркете после финта Си Джей Макколлума

Защитник «Пеликанс» во время матча с «Пэйсерс» (113:93) финтом уложил на паркет новичка .

Избавившись от опеки, Макколлум поразил цель со средней дистанции.

В активе Макколлума 19 очков, 7 подборов, 6 передач и 2 перехвата.

Праздничное дефиле в НБА: ковбой Лука, Уэстбрук в юбке, рождественская елочка с бородой и тренер в пижаме 🤠🎄👗

Суперзвезды НБА порой выходили на площадку в уродцах от странных брендов