Беннедикт Матурин оказался на паркете после финта Си Джей Макколлума

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Защитник «Пеликанс» Си Джей Макколлум во время матча с «Пэйсерс» (113:93) финтом уложил на паркет новичка Беннедикта Матурина.

Избавившись от опеки, Макколлум поразил цель со средней дистанции.

В активе Макколлума 19 очков, 7 подборов, 6 передач и 2 перехвата.

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