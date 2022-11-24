Данки Зайона Уильямсона и Майлза Тернера – в топ-10 моментов матчей НБА 23 ноября

НБА представила видеонарезку десяти лучших моментов прошедшего игрового дня.

Данк форварда «Нового Орлеана» после аллей-упа с середины площадки от находится на пятом месте рейтинга. Мощнейший постер центрового «Индианы» через попал на вторую позицию.

Лучшим моментом признан убойный кроссовер лидера «Оклахомы» Шэя-Гилджес-Александера. Опекавший его Дэйвон Рид повалился на паркет в результате эпизода.

Хосе подкрался незаметно. В НБА появился парень с доселе невиданным стилем защиты