Данки Зайона Уильямсона и Майлза Тернера – в топ-10 моментов матчей НБА 23 ноября

Теги Индиана Новый Орлеан НБА видео Оклахома-Сити Майлз Тернер Дэйвон Рид Шэй Гилджес-Александер Зайон Уильямсон Джейден Макдэниэлс Хосе Альварадо Баскетбол

НБА представила видеонарезку десяти лучших моментов прошедшего игрового дня.

Данк форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона после аллей-упа с середины площадки от Хосе Альварадо находится на пятом месте рейтинга. Мощнейший постер центрового «Индианы» Майлза Тернера через Джейдена Макдэниэлса попал на вторую позицию.

Лучшим моментом признан убойный кроссовер лидера «Оклахомы» Шэя-Гилджес-Александера. Опекавший его Дэйвон Рид повалился на паркет в результате эпизода.

Хосе подкрался незаметно. В НБА появился парень с доселе невиданным стилем защиты

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные