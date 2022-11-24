Данки Зайона Уильямсона и Майлза Тернера – в топ-10 моментов матчей НБА 23 ноября
НБА представила видеонарезку десяти лучших моментов прошедшего игрового дня.
Данк форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона после аллей-упа с середины площадки от Хосе Альварадо находится на пятом месте рейтинга. Мощнейший постер центрового «Индианы» Майлза Тернера через Джейдена Макдэниэлса попал на вторую позицию.
Лучшим моментом признан убойный кроссовер лидера «Оклахомы» Шэя-Гилджес-Александера. Опекавший его Дэйвон Рид повалился на паркет в результате эпизода.
Хосе подкрался незаметно. В НБА появился парень с доселе невиданным стилем защиты
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