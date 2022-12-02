Атакующий защитник «Оклахомы» и его коллега по амплуа из «Индианы» признаны лучшими новичками в НБА по итогам октября/ноября.

12-й номер драфта-2022 Уильямс набирает 10,7 очка (52,4% с игры), 3,2 подбора и 2,6 передачи за 25,1 минуты на площадке. Джош Гидди в прошлом сезоне четыре раза становился новичком месяца, с учетом этого пять из последних шести призов достаются игрокам «Тандер».

6-й номер драфта-2022 Матурин лидирует среди всех новичков по набранным очкам (19,2 в среднем за игру, также это лучший показатель среди запасных во всей лиге), реализованным 3-очковым (процент реализации – 40,3), а также исполненным и реализованным штрафным. Последним до Беннедикта игроком «Пэйсерс», который завоевывал награду новичку месяца был Майлз Тернер в феврале 2016 года.

На приз также претендовали: Тари Исон и Джабари Смит («Рокетс»), Киган Мюррэй («Сакраменто»), Шэйдон Шарп («Портленд»), Паоло Банкеро («Орландо»), Эй Джей Гриффин («Атланта»), Джейден Айви («Детройт») и Эндрю Нембард ( ).

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