Джексон Хэйс двумя руками накрыл бросок Тайриза Халибертона
Бигмен «Нового Орлеана» Джексон Хэйс стал автором впечатляющего блок-шота в матче с «Индианой» (113:93).
Хэйс вернулся в защиту и двумя руками эффектно накрыл бросок разыгрывающего Тайриза Халибертона из-под кольца.
На счету Хэйса 15 очков, 9 подборов, 2 передачи и 3 блок-шота.
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