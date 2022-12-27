Джексон Хэйс двумя руками накрыл бросок Тайриза Халибертона

Бигмен «Нового Орлеана» стал автором впечатляющего блок-шота в матче с «Индианой» (113:93).

Хэйс вернулся в защиту и двумя руками эффектно накрыл бросок разыгрывающего из-под кольца.

На счету Хэйса 15 очков, 9 подборов, 2 передачи и 3 блок-шота.

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