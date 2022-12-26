Чемпионат Турции. «Фенербахче» сыграет с «Анадолу Эфесом»
В понедельник, 26 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоится встреча двух грандов европейского баскетбола – «Фенербахче» сыграет с «Анадолу Эфесом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 декабря, 19.00, «Улкер Спортс Арена»
Положение команд: Тюрк Телеком – 10-2, Фенербахче – 9-2, Анадолу Эфес – 8-3, Каршияка – 8-3, Бурсаспор – 7-4, Дарушафака – 6-5, Галатасарай – 6-5, Тофаш – 6-6, Петким Спор – 5-7, Меркезефенди – 5-7, Бахчешехир – 5-7, Газиантеп – 4-7, Коньяспор – 4-8, Бююкчекмедже – 4-8, Бешикташ – 3-9, Маниса – 2-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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