Чемпионат Турции. «Фенербахче» сыграет с «Анадолу Эфесом»

В понедельник, 26 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоится встреча двух грандов европейского баскетбола – « » сыграет с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Тюрк Телеком – 10-2, Фенербахче – 9-2, Анадолу Эфес – 8-3, Каршияка – 8-3, Бурсаспор – 7-4, Дарушафака – 6-5, Галатасарай – 6-5, Тофаш – 6-6, Петким Спор – 5-7, Меркезефенди – 5-7, Бахчешехир – 5-7, Газиантеп – 4-7, Коньяспор – 4-8, Бююкчекмедже – 4-8, Бешикташ – 3-9, Маниса – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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