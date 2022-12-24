«Анадолу Эфес» интересуется Крисом Синглтоном и Эрджаном Османи

Главный тренер « » Эргин Атаман заявил, что форвард может в скором времени покинуть команду.

Как сообщает итальянский обозреватель Лука Д’Алессандро, кандидатами на замену Полонары являются Крис Синглтон (33 года, 206 см) и Эрджан Османи (24 года, 206 см).

Синглтон провел в «Анадолу Эфесе» предыдущие три сезона. В данный момент он находится в статусе свободного агента и входит в сферу интересов « ».

Османи выступает за «Дарушафаку». В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в чемпионате Турции, набирая в среднем 8 очков, 5,5 подбора и 2,5 передачи.

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