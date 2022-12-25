Тель-авивский «Маккаби» и «Црвена Звезда» претендуют на Акилле Полонару
Форвард «Анадолу Эфеса» Акилле Полонара входит в сферу интересов нескольких команд Евролиги.
По информации итальянского обозревателя Луки Д’Алессандро, на игрока претендуют тель-авивский «Маккаби» и сербская «Црвена Звезда».
Ранее сообщалось, что Полонара близок к переходу в итальянский «Виртус».
Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман подтвердил, что 31-летний баскетболист может покинуть команду в ближайшее время.
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