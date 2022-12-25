Тель-авивский «Маккаби» и «Црвена Звезда» претендуют на Акилле Полонару

Форвард «Анадолу Эфеса» Акилле Полонара входит в сферу интересов нескольких команд .

По информации итальянского обозревателя Луки Д’Алессандро, на игрока претендуют тель-авивский « » и сербская « ».

Ранее сообщалось, что Полонара близок к переходу в итальянский « ».

Главный тренер « » Эргин Атаман подтвердил, что 31-летний баскетболист может покинуть команду в ближайшее время.

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