Тель-авивский «Маккаби» и «Црвена Звезда» претендуют на Акилле Полонару

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Форвард «Анадолу Эфеса» Акилле Полонара входит в сферу интересов нескольких команд Евролиги.

По информации итальянского обозревателя Луки Д’Алессандро, на игрока претендуют тель-авивский «Маккаби» и сербская «Црвена Звезда».

Ранее сообщалось, что Полонара близок к переходу в итальянский «Виртус».

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман подтвердил, что 31-летний баскетболист может покинуть команду в ближайшее время.

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1 комментарий

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Дмитрий Березкин
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Откуда у Црвены резко столько денег?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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