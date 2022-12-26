Никола Йокич: «Это не мое Рождество»

Центровой « » оформил трипл-дабл – 41 очко, 15 подборов и 15 передач – в рождественском матче с « » (128:125 ОТ). По окончании встречи действующий MVP лиги дал интервью на площадке.

«Это здорово. Но это всего лишь один матч. Любой может провести один хороший матч», – сказал Йокич.

Также центровой «Наггетс» пошутил по поводу данка Аарона Гордона в концовке овертайма.

«Гордону не надо участвовать в конкурсе данков, он нужен нам здоровым», – сказал Никола.

По окончании интервью репортер поздравил Йокича с Рождеством. «Это не мое Рождество», – ответил серб.

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