Никола Йокич: «Это не мое Рождество»
Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл – 41 очко, 15 подборов и 15 передач – в рождественском матче с «Финиксом» (128:125 ОТ). По окончании встречи действующий MVP лиги дал интервью на площадке.
«Это здорово. Но это всего лишь один матч. Любой может провести один хороший матч», – сказал Йокич.
Также центровой «Наггетс» пошутил по поводу данка Аарона Гордона в концовке овертайма.
«Гордону не надо участвовать в конкурсе данков, он нужен нам здоровым», – сказал Никола.
По окончании интервью репортер поздравил Йокича с Рождеством. «Это не мое Рождество», – ответил серб.
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