В воскресенье десять игроков набрали 30 и более очков. Это рекорд рождественских дней НБА

Теги Леброн Джеймс НБА видео Джулиус Рэндл Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Кристиан Вуд Джейсон Тейтум Лэндри Шэмет Джа Морэнт Джордан Пул Баскетбол

В воскресенье, 25 декабря, десять игроков НБА отметились 30 и более набранными очками.

Это рекорд рождественских дней НБА. Предыдущее достижение – 9 игроков с 30 и более очками – было установлено в 1961 году.

Самыми результативными игроками игрового дня стали Джоэл Эмбиид (35 очков), Джулиус Рэндл (35), Леброн Джеймс (38), Лука Дончич (32), Кристиан Вуд (30), Джейсон Тейтум (41), Джа Морэнт (36), Джордан Пул (32), Никола Йокич (41) и Лэндри Шэмет (31).

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