В воскресенье десять игроков набрали 30 и более очков. Это рекорд рождественских дней НБА
В воскресенье, 25 декабря, десять игроков НБА отметились 30 и более набранными очками.
Это рекорд рождественских дней НБА. Предыдущее достижение – 9 игроков с 30 и более очками – было установлено в 1961 году.
Самыми результативными игроками игрового дня стали Джоэл Эмбиид (35 очков), Джулиус Рэндл (35), Леброн Джеймс (38), Лука Дончич (32), Кристиан Вуд (30), Джейсон Тейтум (41), Джа Морэнт (36), Джордан Пул (32), Никола Йокич (41) и Лэндри Шэмет (31).
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