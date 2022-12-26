В воскресенье, 25 декабря, десять игроков НБА отметились 30 и более набранными очками.

Это рекорд рождественских дней НБА. Предыдущее достижение – 9 игроков с 30 и более очками – было установлено в 1961 году.

Самыми результативными игроками игрового дня стали (35 очков), Джулиус Рэндл (35), (38), (32), Кристиан Вуд (30), (41), (36), Джордан Пул (32), Никола Йокич (41) и Лэндри Шэмет (31).

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