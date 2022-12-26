Никола Йокич набрал 41 очко, 15 подборов и 15 передач в победном матче с «Финиксом»

Теги Денвер Финикс НБА видео Джеймс Харден Оскар Робертсон Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в рождественском матче с «Финиксом» (128:125 ОТ).

Двукратный MVP НБА набрал 41 очко (16 из 25 с игры), 15 подборов и 15 передач за 44 минуты на площадке.

Йокич стал первым игроком в истории рождественских матчей и третьим в НБА в целом, который набрал в одной встрече как минимум 40 очков, 15 подборов и 15 передач.

Ранее подобное дважды удавалось Оскару Робертсону (40 очков, 15 подборов, 16 передач 10 ноября 1961 года и 42 очка, 15 подборов, 18 передач 13 февраля 1962 года), а также Джеймсу Хардену (53 очка, 16 подборов, 17 передач 31 декабря 2016 года).

Трипл-дабл стал для серба 83-м за карьеру.

Как НБА украла Рождество. Здесь ваша шпаргалка по празднику: рекорды, лучшие матчи, культовая реклама, кроссовки и знаковые моменты

Рекордная сделка в НБА: $4 млрд за «Финикс» от бывшего баскетболиста-ипотечника

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Данилов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
Гордон тоже был очень крут
Гордон там вообще топ 5 данк года вколотил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Матрёшка Ефросиьевна
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Гордон тоже был очень крут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anton!o :)
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это у него второй матч за сезон с такой линейкой если не ошибаюсь
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий