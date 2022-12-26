Центровой « » оформил трипл-дабл в рождественском матче с «Финиксом» (128:125 ОТ).

Двукратный MVP НБА набрал 41 очко (16 из 25 с игры), 15 подборов и 15 передач за 44 минуты на площадке.

Йокич стал первым игроком в истории рождественских матчей и третьим в НБА в целом, который набрал в одной встрече как минимум 40 очков, 15 подборов и 15 передач.

Ранее подобное дважды удавалось (40 очков, 15 подборов, 16 передач 10 ноября 1961 года и 42 очка, 15 подборов, 18 передач 13 февраля 1962 года), а также (53 очка, 16 подборов, 17 передач 31 декабря 2016 года).

Трипл-дабл стал для серба 83-м за карьеру.

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