Джордан Пул заработал первое в карьере удаление, получив два технических

Защитник «Уорриорз» заработал первое в карьере удаление в четвертой четверти рождественского матча с «Гризлис» (123:109).

На первых минутах четвертой четверти Пул выразил недовольство судейским решением, за что получил технический, который стал для него вторым.

Пул записал на свой счет 32 очка (11 из 25 с игры, 7 из 8 с линии), а также 3 подбора и 2 передачи при 5 потерях за 29 минут.

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