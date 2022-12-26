Защитник «Гризлис» выразил недовольство судейством в рождественском матче с «Уорриорз» (109:123).

В четвертой четверти поиздевался над упавшим на паркет Бруксом после точного броска.

«Судьи сами допустили подобное поведение, позволили этому случиться. Он делал это всю игру, а потом они пытаются найти виноватого. Как по мне, все это ненормальная история.

Какие-то непонятные свистки, потом они ставят на линию штрафных бросков не тех людей. Это был цирк. Игру должен был судить кто-то другой», – заявил Брукс.

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