Диллон Брукс – о судействе в матче с «Уорриорз»: «Это был цирк»

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА судьи Клэй Томпсон Диллон Брукс Баскетбол

Защитник «Гризлис» Диллон Брукс выразил недовольство судейством в рождественском матче с «Уорриорз» (109:123).

В четвертой четверти Клэй Томпсон поиздевался над упавшим на паркет Бруксом после точного броска.

«Судьи сами допустили подобное поведение, позволили этому случиться. Он делал это всю игру, а потом они пытаются найти виноватого. Как по мне, все это ненормальная история.

Какие-то непонятные свистки, потом они ставят на линию штрафных бросков не тех людей. Это был цирк. Игру должен был судить кто-то другой», – заявил Брукс.

«Думаю не о Вембаньяме, а о том, как защищаться против Карри». Скута Хендерсона называют более надежным выбором, чем французское чудо света

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
shooter77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Конечно цирк, 6!!! технарей ГСВ придумали, Пула вообще выгнали на пустом месте, а мемфисята все плачут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Drinkinss
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это тот самый брукс которой со всего маху дал по башке пейтону? Я б на его месте вел себя скромнее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Magzhan Estigarribia
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Жестко на место поставили выскочек))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Евдокимов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Брукс после того эпизода с Пэйтоном заслужил любое издевательство со стороны игроков ГСВ. Я , конечно, не объективен, но все же, момент с Томпсоном вызвал у меня только улыбку сегодня.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serik Alik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
🤡🤡🤡
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bunyod Turgunov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Цирк был его игра. Он даже перед сном на своём спальне будет искать Пула.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PredatorMax
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Понторезов из Мемфиса снова выпороли и они снова ноют. Стабильность.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Много разговариваете до матча - будьте готовы получить в ответ такое же во время игры, а не жаловаться на трешток от Клэя или Грина.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий