Защитник « » считает, что не сделал ничего предосудительного в эпизоде с участием игрока « » .

В четвертой четверти победного матча Клэй поиздевался над упавшим на паркет Бруксом после точного броска.

«О, это старый добрый трешток. Мне казалось, что там не надо было давать технический, но потом вспомнил про правило НБА, запрещающее дразнить соперника.

Всегда приятно обрушить на оппонента немного трештока. Мы все делаем это еще со школьных времен», – заявил Томпсон.

Как НБА украла Рождество. Здесь ваша шпаргалка по празднику: рекорды, лучшие матчи, культовая реклама, кроссовки и знаковые моменты