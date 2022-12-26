Джа Морэнт был близок к впечатляющему данку через Энтони Лэмба

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА видео Джа Морэнт Энтони Лэмб Баскетбол

Один из самых ярких игроков НБА Джа Морэнт из «Мемфиса» попытался исполнить эффектный данк в матче с «Голден Стэйт» (109:123).

Морэнт прошел через всю площадку, набрал скорость и попытался исполнить постер-данк через форварда Энтони Лэмба, но угодил в дужку.

Морэнт набрал 36 очков, 7 подборов и 8 передач при 15 из 29 с игры, повторив достижение легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара для дебютантов рождественских матчей.

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