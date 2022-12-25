Девин Букер: «Скучаю по рождественской форме»

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Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер хотел бы, чтобы НБА вернула специальную форму для рождественских матчей.

«Я скучаю по той форме. Жаль, что ее перестали использовать. Некоторые варианты были очень неплохие. Мне нравилась классическая форма.

Но мне не нравились майки с рукавами», – признался Букер.

Лига использовала специальные комплекты рождественской формы с 2012 по 2016 год.

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