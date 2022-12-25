Диллон Брукс: «Против меня Девин Букер не наберет 50 очков»

Форвард « » после вчерашнего матча с «Финиксом» (125:100) бросил вызов лидеру «Санз» .

«Я сказал Букеру, что очень хочу сыграть против него. Надеюсь, что он будет играть в Мемфисе и я буду держать его. Против меня он не наберет 50 очков», – сказал Брукс.

Букер пропустил встречу в из-за проблем с паховыми мышцами. Команды вновь встретятся во вторник в Мемфисе.

Последний раз Букер выходил на площадку 17 декабря в игре против «Нового Орлеана» (118:114) и набрал 58 очков.

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