Диллон Брукс: «Против меня Девин Букер не наберет 50 очков»

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Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс после вчерашнего матча с «Финиксом» (125:100) бросил вызов лидеру «Санз» Девину Букеру.

«Я сказал Букеру, что очень хочу сыграть против него. Надеюсь, что он будет играть в Мемфисе и я буду держать его. Против меня он не наберет 50 очков», – сказал Брукс.

Букер пропустил встречу в Финиксе из-за проблем с паховыми мышцами. Команды вновь встретятся во вторник в Мемфисе.

Последний раз Букер выходил на площадку 17 декабря в игре против «Нового Орлеана» (118:114) и набрал 58 очков.

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