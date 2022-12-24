Звездный защитник « » может пропустить рождественский матч с « ».

Букер в пятницу не сыграл против «Мемфиса», пропустив третью встречу подряд из-за проблем с паховыми мышцами.

«Девин много бросает. С перемещениями все сложнее, но в целом он прогрессирует.

Участие в рождественском матче? Не хочу спекулировать», – заявил главный тренер «Санз» .

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