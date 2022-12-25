Девин Букер планирует сыграть в рождественском матче против «Денвера»

Звездный защитник « » , как ожидается, вернется в строй в рождественском матче против « », сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Букер пропустил три встречи подряд из-за проблем с паховыми мышцами. Во время его отсутствия «Санз» выиграли один матч из трех.

В нынешнем сезоне Букер набирает 28,0 очка, 5,8 передачи и 4,8 подбора в среднем за матч.

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