Джеймс Харден – о 21 передаче: «Жаль, никто не сказал мне, что это повторение рекорда. Я бы сделал 22»

Разыгрывающий «Филадельфии» в пятничном матче против « » (119:114) сделал 21 передачу, повторил рекорд клуба, принадлежавший и .

«Жаль, никто не сказал мне, что это повторение рекорда. Я бы постарался сделать 22 передачи или рассердился бы на одного из партнеров по команде за то, что он смазал лэй-ап или легкий бросок», – пошутил после матча Харден.

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