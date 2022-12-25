Джеймс Харден – о 21 передаче: «Жаль, никто не сказал мне, что это повторение рекорда. Я бы сделал 22»

Теги Уилт Чемберлен Клипперс Филадельфия Морис Чикс НБА Джеймс Харден Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден в пятничном матче против «Клипперс» (119:114) сделал 21 передачу, повторил рекорд клуба, принадлежавший Морису Чиксу и Уилту Чемберлену.

«Жаль, никто не сказал мне, что это повторение рекорда. Я бы постарался сделать 22 передачи или рассердился бы на одного из партнеров по команде за то, что он смазал лэй-ап или легкий бросок», – пошутил после матча Харден.

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