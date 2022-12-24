Джоэл Эмбиид набрал 44 очка в матче с «Клипперс»
Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал одним из главных героев матча с «Клипперс» (119:114).
Эмбиид набрал 44 очка, 7 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота при 18 из 30 с игры за 38 минут.
10 из 44 очков Эмбиида пришлись на четвертую четверть. На последних секундах во время штрафных Джоэла зрители скандировали «MVP».
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