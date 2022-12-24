Джоэл Эмбиид набрал 44 очка в матче с «Клипперс»

Теги Клипперс Филадельфия НБА видео Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал одним из главных героев матча с «Клипперс» (119:114).

Эмбиид набрал 44 очка, 7 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота при 18 из 30 с игры за 38 минут.

10 из 44 очков Эмбиида пришлись на четвертую четверть. На последних секундах во время штрафных Джоэла зрители скандировали «MVP».

«Филадельфия» отыгралась с «-20» в первой половине и одержала седьмую победу подряд.

Защитник «76-х» Джеймс Харден в пятницу оформил трипл-дабл и обновил личный рекорд по передачам.

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1 комментарий

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Kiiyrla Piiyrla
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Скорее бездарная игра Клипперс позволила Эмбииду забрать этот матч.
Лю пора навести порядок!Сливают выигранные матчи.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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