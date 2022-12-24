Джоэл Эмбиид набрал 44 очка в матче с «Клипперс»

Центровой «Сиксерс» стал одним из главных героев матча с « » (119:114).

Эмбиид набрал 44 очка, 7 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота при 18 из 30 с игры за 38 минут.

10 из 44 очков Эмбиида пришлись на четвертую четверть. На последних секундах во время штрафных Джоэла зрители скандировали «MVP».

« » отыгралась с «-20» в первой половине и одержала седьмую победу подряд.

Защитник «76-х» в пятницу оформил трипл-дабл и обновил личный рекорд по передачам.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться