Джоэл Эмбиид: «Мы с Харденом далеки от своей лучшей формы, но по ходу сезона будем прогрессировать»

Теги Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Ивица Зубац Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид после победы над «Клипперс» (119:114) рассказал о взаимодействии с Джеймсом Харденом на площадке.

Эмбиид набрал 44 очка, реализовав 18 из 30 бросков с игры. Харден оформил трипл-дабл и обновил личный рекорд по результативным передачам – 20 очков, 11 подборов, 21 ассист.

«Это меняется с течением времени. Когда Ивица Зубац был на площадке, я знал, что могу получать передачу в посте и они каждый раз будут использовать дабл-тим. Так что я бросал со средней до того, как попасть под двойную опеку. Мы знали, что это сработает. Когда они используют смену, мы понимаем, в какой момент Хардену или мне нужно сыграть изоляцию. Думаю, мы разобрались с этим.

Просто нужно время, чтобы сработаться. Мы постоянно разговариваем, он играет отлично. Я просил его чаще бросать трехочковые с получения, и он делал это. У нас впереди долгий путь. Мы далеки от своей лучшей формы, но по ходу сезона будем прогрессировать. Думаю, у нас все получится», – сказал Эмбиид.

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