Джоэл Эмбиид: «Мы с Харденом далеки от своей лучшей формы, но по ходу сезона будем прогрессировать»

Центровой «Филадельфии» после победы над « » (119:114) рассказал о взаимодействии с на площадке.

Эмбиид набрал 44 очка, реализовав 18 из 30 бросков с игры. Харден оформил трипл-дабл и обновил личный рекорд по результативным передачам – 20 очков, 11 подборов, 21 ассист.

«Это меняется с течением времени. Когда Ивица был на площадке, я знал, что могу получать передачу в посте и они каждый раз будут использовать дабл-тим. Так что я бросал со средней до того, как попасть под двойную опеку. Мы знали, что это сработает. Когда они используют смену, мы понимаем, в какой момент Хардену или мне нужно сыграть изоляцию. Думаю, мы разобрались с этим.

Просто нужно время, чтобы сработаться. Мы постоянно разговариваем, он играет отлично. Я просил его чаще бросать трехочковые с получения, и он делал это. У нас впереди долгий путь. Мы далеки от своей лучшей формы, но по ходу сезона будем прогрессировать. Думаю, у нас все получится», – сказал Эмбиид.

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