Док Риверс: «Харден решил стать разыгрывающим, но продолжает набирать очки. Это очень непросто»

Главный тренер «Сиксерс» после матча с « » (119:114) отдал должное звездному защитнику .

Харден в пятницу оформил трипл-дабл и обновил личный рекорд по результативным передачам – 20 очков, 11 подборов и 21 ассист.

«Джеймс – скорер, каких мало. Талант поколения. При этом он решил стать разыгрывающим, но, занимаясь организацией игры, все еще набирает очки. Это очень непросто.

Многие, я бы сказал даже большинство, не смогут исполнять что-то подобное. Даже не будут пытаться. Тот факт, что Харден охотно все это делает, руководит командой, берет на себя организацию процесса, имеет для нас огромное значение», – заявил Риверс.

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