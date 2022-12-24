Док Риверс: «Харден решил стать разыгрывающим, но продолжает набирать очки. Это очень непросто»

Теги Док Риверс Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Главный тренер «Сиксерс» Док Риверс после матча с «Клипперс» (119:114) отдал должное звездному защитнику Джеймсу Хардену.

Харден в пятницу оформил трипл-дабл и обновил личный рекорд по результативным передачам – 20 очков, 11 подборов и 21 ассист.

«Джеймс – скорер, каких мало. Талант поколения. При этом он решил стать разыгрывающим, но, занимаясь организацией игры, все еще набирает очки. Это очень непросто.

Многие, я бы сказал даже большинство, не смогут исполнять что-то подобное. Даже не будут пытаться. Тот факт, что Харден охотно все это делает, руководит командой, берет на себя организацию процесса, имеет для нас огромное значение», – заявил Риверс.

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3 комментария

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juiceegh
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Ответ Лиллард унижатель!
Он еще 5 лет назад по 11 передач за игру отдавал.
на дугу отдавать много ума не надо. с бруклина он руководит игрой как настоящий пг
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evgen98
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Кому еще брать организацию процесса - не тебе же.) Огромное значение будет иметь только то, что вы покажете в ПО. Но конечно сегодня был выдающийся перфоманс, повторение рекорда франчайза по передачам.

Тайбуллю давай шанс!
+5
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Лиллард унижатель!
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Он еще 5 лет назад по 11 передач за игру отдавал.
0
-1
-1
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