Защитник «Сиксерс» помог команде добиться победы в матче с « » (119:114).

Харден оформил трипл-дабл и обновил личный рекорд по результативным передачам – 20 очков, 11 подборов и 21 ассист.

За 41 минуту Харден реализовал 6 из 17 с игры и 5 из 6 с линии при 2 потерях.

Трипл-дабл стал для Джеймса первым в нынешнем сезоне НБА.

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