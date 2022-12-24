Джеймс Харден оформил трипл-дабл и обновил личный рекорд по передачам в матче с «Клипперс»
Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден помог команде добиться победы в матче с «Клипперс» (119:114).
Харден оформил трипл-дабл и обновил личный рекорд по результативным передачам – 20 очков, 11 подборов и 21 ассист.
За 41 минуту Харден реализовал 6 из 17 с игры и 5 из 6 с линии при 2 потерях.
Трипл-дабл стал для Джеймса первым в нынешнем сезоне НБА.
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Скучаю по бороде, который накидывал по 20 очков в заключительной четверти :(