Джеймс Харден оформил трипл-дабл и обновил личный рекорд по передачам в матче с «Клипперс»

Теги Клипперс Филадельфия НБА видео Джеймс Харден Баскетбол

Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден помог команде добиться победы в матче с «Клипперс» (119:114).

Харден оформил трипл-дабл и обновил личный рекорд по результативным передачам – 20 очков, 11 подборов и 21 ассист.

За 41 минуту Харден реализовал 6 из 17 с игры и 5 из 6 с линии при 2 потерях.

Трипл-дабл стал для Джеймса первым в нынешнем сезоне НБА.

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4 комментария

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Ola BP
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Харден как обычно в четвёртой забывает про кольцо.
Скучаю по бороде, который накидывал по 20 очков в заключительной четверти :(
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Osik92
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6 из 17 не густо
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Osik92
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Ответ Vagant
За всю историю Филы кроме Хардена только Уилт набирал трипл 20+/10+/20+
Да 2 февраля 1968 ... Тоже с 21 передачью но там 20 20 20 было
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Vagant
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За всю историю Филы кроме Хардена только Уилт набирал трипл 20+/10+/20+
+1
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