Леброн Джеймс, скорее всего, сыграет в рождественском матче против «Далласа»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс Кобе Брайант НБА Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс, скорее всего, примет участие в воскресном рождественском матче против «Далласа».

Четырехкратный чемпион НБА, которому на следующей неделе исполнится 38 лет, испытывает проблемы с левым голеностопным суставом.

Если Джеймс выйдет на площадку, он побьет рекорд Кобе Брайанта по количеству матчей, проведенных в Рождество. Для него этот рождественский матч может стать 17-м в карьере.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна

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4 комментария

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Rodbert
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Дончич выйдет?
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Osik92
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Сколько матчей брону пропустил уже в ла просто неприлично много
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Osik92
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Брону еще минимум 2 полных сезона пылиться даже будет постоянно в лазарете 40 к точно выбьет
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Vagant
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Чтобы побить рекорд Карима Леброну над было набрать перед началом сезона 1326 очков. Сейчас он набрал 658, т.е. в рождественский матч он перевалит через половину потребного количества.

Далее идет математика, бесполезная, но, ИМХО, занимательная.

Если он будет продолжать в том же темпе, ему надо 24 с небольшим игры, чтобы превзойти Карима.
Занимательно, что "математически" побить рекорд ему вероятнее всего предстоит в матчах с ГСВ:
Если не будет пропускать игр - то рекорд падет 11.02,
Если будет пропускать b2b матчи, то 23.02
Если он пропустит матчей с темпом, сколько до этого пропускал на первом отрезке, то 05.03.
Все эти даты выпадают на встречи с ГСВ.
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