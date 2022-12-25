Леброн Джеймс, скорее всего, сыграет в рождественском матче против «Далласа»
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс, скорее всего, примет участие в воскресном рождественском матче против «Далласа».
Четырехкратный чемпион НБА, которому на следующей неделе исполнится 38 лет, испытывает проблемы с левым голеностопным суставом.
Если Джеймс выйдет на площадку, он побьет рекорд Кобе Брайанта по количеству матчей, проведенных в Рождество. Для него этот рождественский матч может стать 17-м в карьере.
Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна
Далее идет математика, бесполезная, но, ИМХО, занимательная.
Если он будет продолжать в том же темпе, ему надо 24 с небольшим игры, чтобы превзойти Карима.
Занимательно, что "математически" побить рекорд ему вероятнее всего предстоит в матчах с ГСВ:
Если не будет пропускать игр - то рекорд падет 11.02,
Если будет пропускать b2b матчи, то 23.02
Если он пропустит матчей с темпом, сколько до этого пропускал на первом отрезке, то 05.03.
Все эти даты выпадают на встречи с ГСВ.