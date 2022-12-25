Леброн Джеймс, скорее всего, сыграет в рождественском матче против «Далласа»

Суперзвезда «Лейкерс» , скорее всего, примет участие в воскресном рождественском матче против « ».

Четырехкратный чемпион , которому на следующей неделе исполнится 38 лет, испытывает проблемы с левым голеностопным суставом.

Если Джеймс выйдет на площадку, он побьет рекорд по количеству матчей, проведенных в Рождество. Для него этот рождественский матч может стать 17-м в карьере.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна