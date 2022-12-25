Леброн Джеймс: «Кавальерс» – «Уорриорз» 2016 года – величайший рождественский матч в истории»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА фото Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс считает встречу «Кливленда» и «Голден Стэйт» (109:108) 25 декабря 2016 года лучшим рождественским матчем в истории НБА.

Джеймс опубликовал в соцсети картинку Bleacher Report, на которой говорится, что противостояние «Кавальерс» – «Уорриорз» 2016 года – это лучший рождественский матч всех времен.

«Безусловно, величайший», – написал Леброн.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна

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4 комментария

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Neo97
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Да хороший матч, только повлиявшее на результат домашнее судейство в пользу кэвз немного подпортило впечатление
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Rodbert
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А еще в 2016 величайший в истории СДК был.
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Cash_flow
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Ответ Light Yagami
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Однозначно.
После двух финалов это уже было главное rivalry НБА. Безумное количество хайлайтов, данки Брона в ответ на данки КД за буквально 5-секундный отрезок, постер Ар Джея через Клэя, камбэк Кэвз в четвёртой и как вишенка на рождественском торте очередной победный бросок Кайри против Уорриорз. Топ левел 🔥
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Light Yagami
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Fax.
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