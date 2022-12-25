Звездный форвард «Лейкерс» считает встречу « » и « » (109:108) 25 декабря 2016 года лучшим рождественским матчем в истории .

Джеймс опубликовал в соцсети картинку Bleacher Report, на которой говорится, что противостояние «Кавальерс» – «Уорриорз» 2016 года – это лучший рождественский матч всех времен.

«Безусловно, величайший», – написал Леброн.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна