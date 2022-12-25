Леброн Джеймс: «Кавальерс» – «Уорриорз» 2016 года – величайший рождественский матч в истории»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс считает встречу «Кливленда» и «Голден Стэйт» (109:108) 25 декабря 2016 года лучшим рождественским матчем в истории НБА.
Джеймс опубликовал в соцсети картинку Bleacher Report, на которой говорится, что противостояние «Кавальерс» – «Уорриорз» 2016 года – это лучший рождественский матч всех времен.
«Безусловно, величайший», – написал Леброн.
Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна
После двух финалов это уже было главное rivalry НБА. Безумное количество хайлайтов, данки Брона в ответ на данки КД за буквально 5-секундный отрезок, постер Ар Джея через Клэя, камбэк Кэвз в четвёртой и как вишенка на рождественском торте очередной победный бросок Кайри против Уорриорз. Топ левел 🔥