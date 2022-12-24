Леброн Джеймс – о 3 поражениях подряд: «Не скажу, что я расстроен»

Форвард « » заявил, что не расстроился после поражение от « » (130:134), которое стало для команды третьим подряд.

«Очевидно, у нас были шансы на победу в сегодняшнем матче. Не скажу, что я расстроен. Мне не в чем упрекнуть парней, все выложились на полную. Просто хотелось забрать победу, которая была очень близко», – сказал Джеймс.

Лидер «Лейкерс» набрал 34 очка, 2 подбора и 8 передач при 15 из 23 с игры. В ключевом владении матча он потерял кроссовку.

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