Леброн потерял кроссовку в ключевом владении матча с «Шарлотт»
У форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса возникли проблемы с экипировкой в ключевой момент матча с «Хорнетс» (130:134).
Джеймс получил мяч за 6 секунд до финальной сирены при счете 132:130 и начал движение к кольцу, но вскоре у него слетела кроссовка с правой ноги. 37-летний баскетболист успел сделать передачу на Денниса Шредера, но немец промахнулся из-за дуги.
Звездный баскетболист какое-то время просидел на паркете, не веря в случившееся.
Леброн набрал в пятницу 34 очка, 2 подбора и 8 передач при 15 из 23 с игры.
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