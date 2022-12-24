Леброн потерял кроссовку в ключевом владении матча с «Шарлотт»

Теги происшествия Шарлотт Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео кроссовки Деннис Шредер Баскетбол

У форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса возникли проблемы с экипировкой в ключевой момент матча с «Хорнетс» (130:134).

Джеймс получил мяч за 6 секунд до финальной сирены при счете 132:130 и начал движение к кольцу, но вскоре у него слетела кроссовка с правой ноги. 37-летний баскетболист успел сделать передачу на Денниса Шредера, но немец промахнулся из-за дуги.

Звездный баскетболист какое-то время просидел на паркете, не веря в случившееся.

Леброн набрал в пятницу 34 очка, 2 подбора и 8 передач при 15 из 23 с игры.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться

Мы подсели на НБА благодаря кассетам NBA Superstars. Джордан парил под саундтрек к Top Gun, а Мэджик феерил под Джанет Джексон

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Свежий
Смотрел концовку, Дед реально тащил весь молодняк, аж немного было грустновато, что один 38-летний мужик бегает и пашет, забивая почти без промахов в 4ой четверти, а остальная команда не может отбиться в защите и делает глупые ошибки.
Деду бы иногда ещё включатся раньше четвертой четверти. Особенно в обороне.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ depressive_monk
Наверное всё таки кроссовок, а не кроссовка?
наверное надо выйти из депрессии или монашества и открыть словарь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ужратый Гусениц
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Свежий
Смотрел концовку, Дед реально тащил весь молодняк, аж немного было грустновато, что один 38-летний мужик бегает и пашет, забивая почти без промахов в 4ой четверти, а остальная команда не может отбиться в защите и делает глупые ошибки.
там еще Ламело неплохо тащил ЛАЛ, как мог руинил концовку, шмаляя с 8 метров
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Свежий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Смотрел концовку, Дед реально тащил весь молодняк, аж немного было грустновато, что один 38-летний мужик бегает и пашет, забивая почти без промахов в 4ой четверти, а остальная команда не может отбиться в защите и делает глупые ошибки.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ant97
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ depressive_monk
Наверное всё таки кроссовок, а не кроссовка?
Не, все правильно написано
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
depressive_monk
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Наверное всё таки кроссовок, а не кроссовка?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий