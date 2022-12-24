У форварда « » возникли проблемы с экипировкой в ключевой момент матча с «Хорнетс» (130:134).

Джеймс получил мяч за 6 секунд до финальной сирены при счете 132:130 и начал движение к кольцу, но вскоре у него слетела кроссовка с правой ноги. 37-летний баскетболист успел сделать передачу на , но немец промахнулся из-за дуги.

Звездный баскетболист какое-то время просидел на паркете, не веря в случившееся.

Леброн набрал в пятницу 34 очка, 2 подбора и 8 передач при 15 из 23 с игры.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться

Мы подсели на НБА благодаря кассетам NBA Superstars. Джордан парил под саундтрек к Top Gun, а Мэджик феерил под Джанет Джексон