Скип Бэйлесс: «Джордан посмеивается над Леброном»

Известный баскетбольный эксперт сделал очередной выпад в сторону форварда « » .

«Где-то Майкл Джордан посмеивается над Леброном», – написал Бэйлесс в соцсетях.

В пятницу «Лейкерс» проиграли третий матч подряд. Калифорнийцы дома уступили « » (130:134), который занимает предпоследнее место на Востоке. Владельцем «Хорнетс» является Майкл Джордан.

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