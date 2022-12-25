Скип Бэйлесс: «Джордан посмеивается над Леброном»

Теги Майкл Джордан Шарлотт Леброн Джеймс Лейкерс НБА Скип Бэйлесс Баскетбол

Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс сделал очередной выпад в сторону форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Где-то Майкл Джордан посмеивается над Леброном», – написал Бэйлесс в соцсетях.

В пятницу «Лейкерс» проиграли третий матч подряд. Калифорнийцы дома уступили «Шарлотт» (130:134), который занимает предпоследнее место на Востоке. Владельцем «Хорнетс» является Майкл Джордан.

Мы подсели на НБА благодаря кассетам NBA Superstars. Джордан парил под саундтрек к Top Gun, а Мэджик феерил под Джанет Джексон

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