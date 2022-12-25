Болельщик «Филадельфии» сделал предложение чирлидерше во время матча

Теги Клипперс Филадельфия НБА видео болельщики Баскетбол

Болельщик «Филадельфии» во время пятничного домашнего матча против «Клипперс» (119:114) сделал предложение девушке из группы поддержки.

В перерыве встречи на площадке происходило шоу в кигуруми. Неожиданно один из участников представления снял костюм, встал на одно колено и попросил одну из танцовщиц «Сиксерс» выйти за него замуж. Девушка ответила «да».

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий