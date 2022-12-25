Болельщик «Филадельфии» сделал предложение чирлидерше во время матча

Болельщик «Филадельфии» во время пятничного домашнего матча против « » (119:114) сделал предложение девушке из группы поддержки.

В перерыве встречи на площадке происходило шоу в кигуруми. Неожиданно один из участников представления снял костюм, встал на одно колено и попросил одну из танцовщиц «Сиксерс» выйти за него замуж. Девушка ответила «да».

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