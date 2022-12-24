Дэнни Грин планирует вернуться перед Матчем звезд. В мае он порвал кресты

Теги травмы Мемфис Филадельфия НБА Матч всех звезд НБА Дэнни Грин Де’Энтони Мелтон Баскетбол

Атакующий защитник «Мемфиса» Дэнни Грин заявил, что рассчитывает вернуться на площадку до перерыва на Матч всех звезд НБА в середине февраля.

«С коленом все в порядке. Восстановление проходит в хорошем темпе. Надеюсь, вы увидите меня до перерыва на Матч звезд. Сейчас именно такая цель», – сказал Грин.

В мае ветеран получил разрыв крестообразной связки левого колена, выступая за «Филадельфию» в плей-офф. Летом «Сиксерс» обменяли игрока вместе с пиком первого раунда в «Гризлис» на Де’Энтони Мелтона.

В прошлом сезоне Грин набирал 5,9 очка и 2,5 подбора в среднем за матч, реализуя 38% из-за дуги.

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