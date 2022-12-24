Дэнни Грин планирует вернуться перед Матчем звезд. В мае он порвал кресты

Атакующий защитник « » заявил, что рассчитывает вернуться на площадку до перерыва на всех звезд НБА в середине февраля.

«С коленом все в порядке. Восстановление проходит в хорошем темпе. Надеюсь, вы увидите меня до перерыва на Матч звезд. Сейчас именно такая цель», – сказал Грин.

В мае ветеран получил разрыв крестообразной связки левого колена, выступая за «Филадельфию» в плей-офф. Летом «Сиксерс» обменяли игрока вместе с пиком первого раунда в «Гризлис» на Де’Энтони Мелтона.

В прошлом сезоне Грин набирал 5,9 очка и 2,5 подбора в среднем за матч, реализуя 38% из-за дуги.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться