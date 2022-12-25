Кевин Дюрэнт после победного броска Халибертона: «Взгляни на это, Уолли»
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт посмеялся над экспертом Уолли Щербяком после победного броска Тайриза Халибертона («Индиана») в матче против «Майами» (111:108).
«Взгляни на это, Уолли», – написал Дюрэнт.
Халибертон забросил решающий 3-очковый при счете 108:108 за 2,6 секунды до сирены и завершил матч с 43 очками и 7 передачами.
Бывший игрок НБА, ныне эксперт «Никс» Уолли Щербяк ранее назвал Тайриза «псевдо-оллстаром, который рвется на Матч звезд, но не поедет туда».
Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков
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