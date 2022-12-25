Кевин Дюрэнт после победного броска Халибертона: «Взгляни на это, Уолли»

Теги Индиана Бруклин НБА видео Кевин Дюрэнт Уолли Щербяк Тайриз Халибертон Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт посмеялся над экспертом Уолли Щербяком после победного броска Тайриза Халибертона («Индиана») в матче против «Майами» (111:108). 

«Взгляни на это, Уолли», – написал Дюрэнт.

Халибертон забросил решающий 3-очковый при счете 108:108 за 2,6 секунды до сирены и завершил матч с 43 очками и 7 передачами.

Бывший игрок НБА, ныне эксперт «Никс» Уолли Щербяк ранее назвал Тайриза «псевдо-оллстаром, который рвется на Матч звезд, но не поедет туда».

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков

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1 комментарий

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Захар Роборовский
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Тот очень редкий случай когда комментарий Дюрэнта к месту
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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