Кевин Дюрэнт после победного броска Халибертона: «Взгляни на это, Уолли»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт посмеялся над экспертом Уолли Щербяком после победного броска Тайриза Халибертона («Индиана») в матче против «Майами» (111:108).

«Взгляни на это, Уолли», – написал Дюрэнт.

Халибертон забросил решающий 3-очковый при счете 108:108 за 2,6 секунды до сирены и завершил матч с 43 очками и 7 передачами.

Бывший игрок НБА, ныне эксперт «Никс» Уолли Щербяк ранее назвал Тайриза «псевдо-оллстаром, который рвется на Матч звезд, но не поедет туда».

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков