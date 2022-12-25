Клэй Томпсон: «Как минимум еще раз сыграю в Матче всех звезд»

Теги Голден Стэйт НБА Матч всех звезд НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон заявил, что как минимум еще один раз в карьере примет участие в Матче всех звезд НБА.

«Я сделаю это как минимум еще один раз, прежде чем закончу карьеру», – сказал Томпсон в интервью журналисту Sports Illustrated Ховарду Беку.

Также Клэй отметил, что хотел бы попытаться выиграть награду MVP Матча всех звезд, которая недавно была названа лигой в честь его кумира Кобе Брайанта.

В прошлом сезоне Томпсон вернулся в строй после 2,5 пропущенных лет из-за разрыва ахилла и крестообразных связок и помог «Уорриорз» завоевать четвертый чемпионский титул за восемь лет.

32-летний защитник пять раз был участником Матча всех звезд (2015-2019).

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?

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1 комментарий

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Мурзин Ринат
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В Shooting Stars или в конкурсе трёх, в матче звёзд к сожалению уже никак, Клэй кончился как ментально , так и физически, может не взяв гайку он бы старался и пахал, но после чемпионства вся команда опустили руки
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