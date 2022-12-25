Клэй Томпсон: «Как минимум еще раз сыграю в Матче всех звезд»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» заявил, что как минимум еще один раз в карьере примет участие в Матче всех звезд .

«Я сделаю это как минимум еще один раз, прежде чем закончу карьеру», – сказал Томпсон в интервью журналисту Sports Illustrated Ховарду Беку.

Также Клэй отметил, что хотел бы попытаться выиграть награду MVP Матча всех звезд, которая недавно была названа лигой в честь его кумира Кобе Брайанта.

В прошлом сезоне Томпсон вернулся в строй после 2,5 пропущенных лет из-за разрыва ахилла и крестообразных связок и помог «Уорриорз» завоевать четвертый чемпионский титул за восемь лет.

32-летний защитник пять раз был участником Матча всех звезд (2015-2019).

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?