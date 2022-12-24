Ар Джей Барретт поставил сверху через Николу Вучевича
Форвард «Никс» Ар Джей Барретт стал автором эффектного данка в матче с «Буллс» (117:118).
Барретт прорвался под кольцо и поставил сверху через центрового «Чикаго» Николу Вучевича с фолом.
На счету Барретта 44 очка, 7 подборов и 4 передачи. Личный рекорд Ар Джея – 46 очков в игре с «Майами» 26 февраля.
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