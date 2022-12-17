Разыгрывающий «Никс» был тепло встречен болельщиками в родном для него Чикаго.

Зрители аплодировали стоя и скандировали MVP в момент появления экс-игрока «Буллс» на площадке на последних минутах матча.

« » победил со счетом 114:91. Самый молодой MVP в истории НБА (2011 год в составе « ») набрал 3 очка за 4 минуты.

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