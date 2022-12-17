Деррику Роузу аплодировали стоя и скандировали MVP в момент появления на площадке в Чикаго

Теги Чикаго Нью-Йорк НБА видео болельщики Деррик Роуз Баскетбол

Разыгрывающий «Никс» Деррик Роуз был тепло встречен болельщиками в родном для него Чикаго.

Зрители аплодировали стоя и скандировали MVP в момент появления экс-игрока «Буллс» на площадке на последних минутах матча.

«Нью-Йорк» победил со счетом 114:91. Самый молодой MVP в истории НБА (2011 год в составе «Чикаго») набрал 3 очка за 4 минуты.

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2 комментария

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xQcoW
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Как же жалко играли буллс. ловин, вочевич, дерезн играют так летаргический лол им главное, что деньги капают для них. Был смешной момент, когда Роуз попал треху, даже фанаты буллс аплодировали. Аж жалко их стало
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Ivan
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Спустя столько лет? — Всегда
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