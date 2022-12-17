Деррику Роузу аплодировали стоя и скандировали MVP в момент появления на площадке в Чикаго
Разыгрывающий «Никс» Деррик Роуз был тепло встречен болельщиками в родном для него Чикаго.
Зрители аплодировали стоя и скандировали MVP в момент появления экс-игрока «Буллс» на площадке на последних минутах матча.
«Нью-Йорк» победил со счетом 114:91. Самый молодой MVP в истории НБА (2011 год в составе «Чикаго») набрал 3 очка за 4 минуты.
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