«Как ты мог прийти на свадьбу Роуза и пропустить мою?». Жоаким Ноа прервал пресс-конференцию Тома Тибодо

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Бывший игрок «Чикаго» и «Никс» Жоаким Ноа прервал пресс-конференцию главного тренера нью-йоркской команды Тома Тибодо.

«У меня есть вопрос! Как ты мог прийти на свадьбу Роуза и пропустить мою?» – поинтересовался Ноа.

Тибодо после паузы произнес: «Следующий вопрос!» После этого тренер и его бывший подопечный пожали руки и обнялись.

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1 комментарий

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Daff Rogers
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Боже) Тибодо заливается смехом! Первый раз такое вижу.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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