Бывший игрок и «Никс» прервал пресс-конференцию главного тренера нью-йоркской команды .

«У меня есть вопрос! Как ты мог прийти на свадьбу Роуза и пропустить мою?» – поинтересовался Ноа.

Тибодо после паузы произнес: «Следующий вопрос!» После этого тренер и его бывший подопечный пожали руки и обнялись.

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