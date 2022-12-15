«Как ты мог прийти на свадьбу Роуза и пропустить мою?». Жоаким Ноа прервал пресс-конференцию Тома Тибодо
Бывший игрок «Чикаго» и «Никс» Жоаким Ноа прервал пресс-конференцию главного тренера нью-йоркской команды Тома Тибодо.
«У меня есть вопрос! Как ты мог прийти на свадьбу Роуза и пропустить мою?» – поинтересовался Ноа.
Тибодо после паузы произнес: «Следующий вопрос!» После этого тренер и его бывший подопечный пожали руки и обнялись.
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