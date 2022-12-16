Никола Вучевич – об Эване Фурнье: «Хреново, что он не играет. Он боец»

По словам центрового « » , его друг и бывший одноклубник тяжело переживает то, что он выпал из ротации « » в нынешнем сезоне.

«У него есть одно качество – он боец. Он играет ради победы и всегда выкладывается по полной. Ему тяжело от того, что он не может выйти на площадку и играть. Особенно, когда он находится на пике карьеры и провел хороший сезон.

Хреново, что он не играет. Но я уважаю в нем то, что он остается профессионалом и поддерживает партнеров по команде. Вы никогда не услышите, чтобы он сказал что-то плохое о чем-либо или о ком-либо. Это заслуживает уважения», – сказал черногорец.

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