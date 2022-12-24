Демар Дерозан стал автором победного броска в матче с «Никс»

Теги Чикаго Нью-Йорк НБА видео Демар Дерозан Айо Досунму Баскетбол

Защитник «Буллс» Демар Дерозан исполнил победный бросок в матче с «Никс» (118:117).

Дерозан забросил с фолом при счете 116:117 за 0,4 секунды до сирены. На его счету в пятницу 25 очков, 7 подборов и 10 передач при 9 из 21 с игры.

В предыдущей встрече с «Хоукс» чикагская команда также победила благодаря броску в концовке. Тогда Айо Досунму добавил мяч в корзину после промаха Дерозана.

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3 комментария

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Потолковый Лампонюх™
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Граймс и Брансон зарунили такой перформанс от Ар Джея.
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fy6597kh4n
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ДеМар king of 4 в деле, отличная работа
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Temer
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Никс слили 6 штрафных бросков в конце игры и отдали игру 🤡
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