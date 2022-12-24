Защитник «Буллс» исполнил победный бросок в матче с «Никс» (118:117).

Дерозан забросил с фолом при счете 116:117 за 0,4 секунды до сирены. На его счету в пятницу 25 очков, 7 подборов и 10 передач при 9 из 21 с игры.

В предыдущей встрече с «Хоукс» чикагская команда также победила благодаря броску в концовке. Тогда Айо Досунму добавил мяч в корзину после промаха Дерозана.

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