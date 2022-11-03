Майлз Тернер рассчитывает на контракт с зарплатой 20 млн в год

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Центровой «Индианы» Майлз Тернер рассчитывает подписать контракт с зарплатой 20 миллионов долларов в год, когда станет неограниченно свободным агентом по окончании сезона-2022/23, сообщает HoopsHype.

Ранее ходили слухи, что «Пэйсерс» могут подписать с Тернером такое же продление контракта, как получил бывший защитник команды Малкольм Брогдон – 45 млн за два года.

По мнению некоторых функционеров лиги, Тернер вполне заслуживает зарплату в 20 млн в год. Некоторые сравнивают его с центровым «Атланты» Клинтом Капелой, который заработает 21 млн в следующем сезоне.

Согласно сообщению HoopsHype, Тернер и его одноклубник Бадди Хилд, скорее всего, завершат сезон в другой команде. Наиболее вероятным вариантом называют «Лейкерс».

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