Майлз Тернер рассчитывает на контракт с зарплатой 20 млн в год
Центровой «Индианы» Майлз Тернер рассчитывает подписать контракт с зарплатой 20 миллионов долларов в год, когда станет неограниченно свободным агентом по окончании сезона-2022/23, сообщает HoopsHype.
Ранее ходили слухи, что «Пэйсерс» могут подписать с Тернером такое же продление контракта, как получил бывший защитник команды Малкольм Брогдон – 45 млн за два года.
По мнению некоторых функционеров лиги, Тернер вполне заслуживает зарплату в 20 млн в год. Некоторые сравнивают его с центровым «Атланты» Клинтом Капелой, который заработает 21 млн в следующем сезоне.
Согласно сообщению HoopsHype, Тернер и его одноклубник Бадди Хилд, скорее всего, завершат сезон в другой команде. Наиболее вероятным вариантом называют «Лейкерс».
Внезапный спаситель «Лейкерс» – игрок без стабильного места в клубе. Год назад он работал уборщиком кладбища 💀
Комментарии