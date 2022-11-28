Звезды «Лейкерс» считают, что команде «не хватает пары игроков» для борьбы за титул

Лидеры раздевалки убеждены, что команде «не хватает пары игроков» для полноценной борьбы за чемпионство в нынешнем сезоне, пишет обозреватель ESPN Дэйв Макменамин.

Отмечается, что «Лейкерс» нужно осуществить несколько обменов, чтобы приобрести подходящих игроков. В сферу интересов клуба уже долгое время входят и из «Индианы», но калифорнийцы не хотят отдавать за них драфт-активы.

«Лейкерс» выиграли два последних матча и с результатом 7-11 занимают 13-е место в Западной конференции.

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