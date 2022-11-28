Звезды «Лейкерс» считают, что команде «не хватает пары игроков» для борьбы за титул

Теги возможные переходы Индиана Лейкерс НБА Майлз Тернер Бадди Хилд Баскетбол

Лидеры раздевалки «Лейкерс» убеждены, что команде «не хватает пары игроков» для полноценной борьбы за чемпионство в нынешнем сезоне, пишет обозреватель ESPN Дэйв Макменамин.

Отмечается, что «Лейкерс» нужно осуществить несколько обменов, чтобы приобрести подходящих игроков. В сферу интересов клуба уже долгое время входят Майлз Тернер и Бадди Хилд из «Индианы», но калифорнийцы не хотят отдавать за них драфт-активы.

«Лейкерс» выиграли два последних матча и с результатом 7-11 занимают 13-е место в Западной конференции.

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