«Клипперс» интересуются Майлзом Тернером

Центровой «Индианы» может перейти в по ходу нынешнего сезона, пишет обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус.

По информации Пинкуса, калифорнийцы нацеливается на обмен Тернера, так как хотят усилить позицию пятого номера. Команда готова расстаться с кем-то свингменов.

Согласно многочисленным слухам, главными претендентами на Тернера остаются . «Озерники» еще не совершили обмен, так как не хотят отдавать драфт-пики первого раунда.

Также сдерживающим фактором является истекающий следующим летом контракт центрового. Ожидается, что по новому соглашению он рассчитывает зарабатывать 20 миллионов долларов в год.

В нынешнем сезоне Тернер провел 7 матчей, набирая в среднем 17,9 очка, 8,7 подбора и 3,1 блок-шота.

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