Илона Корстин – о Матче всех звезд-2023: «Old school» против «New School», путешествие по баскетбольным эпохам и традиционные конкурсы»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила о поступлении в продажу билетов на Матч всех звезд-2023, который пройдет в новом формате.

«Дорогие болельщики, с радостью сообщаем, что билеты на седьмой в истории Матч всех звезд уже в продаже!

19 февраля в Москве на «ВТБ Арене» все желающие смогут увидеть главных звезд Лиги и насладиться ярким шоу в новом формате. «Old school» против «New School», путешествие по баскетбольным эпохам и традиционные конкурсы – по броскам сверху и трехочковым – это надо видеть вживую!

Сейчас в продажу запущены первые 2000 билетов по стартовой цене от 400 рублей. На предстоящем матче звезд впервые за 2 года сможет присутствовать максимальное количество болельщиков, так как у нас нет ограничений по заполнению «ВТБ Арены», – передает слова Илоны Корстин официальный сайт Лиги ВТБ.

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