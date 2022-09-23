Сергей Кущенко: «Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет на «ВТБ-Арене»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что Матч всех звезд, проведение которого запланировано на февраль 2023 года, пройдет на «ВТБ-Арене» в Москве.

звезд пройдет здесь же, в Москве, на «ВТБ-Арене». С этой ареной мы хорошо сотрудничаем давно, с самого ее открытия. Надеемся, ничего не изменится», – сказал Сергей Кущенко.

В настоящее время на «ВТБ-Арене» проходят матчи Суперкубка Единой лиги ВТБ.

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