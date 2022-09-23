Сергей Кущенко: «Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет на «ВТБ-Арене»

Теги Сергей Кущенко Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ ВТБ Арена Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что Матч всех звезд, проведение которого запланировано на февраль 2023 года, пройдет на «ВТБ-Арене» в Москве.

«Матч звезд пройдет здесь же, в Москве, на «ВТБ-Арене». С этой ареной мы хорошо сотрудничаем давно, с самого ее открытия. Надеемся, ничего не изменится», – сказал Сергей Кущенко.

В настоящее время на «ВТБ-Арене» проходят матчи Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Астапкович — новый лидер ЦСКА, «Партизан» начинает с победы. Итоги первого дня Суперкубка

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные