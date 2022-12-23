Матч всех звезд Лиги ВТБ-2023 пройдет в формате «New School» против «Old School». Билеты – в продаже
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ-2023 пройдет в новом формате – команда «New School» против команды «Old School».
Каждая четверть будет иметь уникальный стиль, музыкальное и графическое оформление. Участники матча будут не только менять форму, но и играть по разным правилам, соответствующим конкретным эпохам.
В рамках Матча всех звезд пройдут традиционные конкурсы по трехочковым броскам и данкам.
Матч пройдет 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене».
Билеты уже поступили в продажу на сайте https://tickets.vtb-league.com/, а также на сайте билетного сервиса Яндекс Афиша.
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