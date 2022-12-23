Матч всех звезд Лиги ВТБ-2023 пройдет в формате «New School» против «Old School». Билеты – в продаже

Теги видео Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Баскетбол

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ-2023 пройдет в новом формате – команда «New School» против команды «Old School».

Каждая четверть будет иметь уникальный стиль, музыкальное и графическое оформление. Участники матча будут не только менять форму, но и играть по разным правилам, соответствующим конкретным эпохам.

В рамках Матча всех звезд пройдут традиционные конкурсы по трехочковым броскам и данкам.

Матч пройдет 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

Билеты уже поступили в продажу на сайте https://tickets.vtb-league.com/, а также на сайте билетного сервиса Яндекс Афиша.

Матч всех звезд 2022 в фотографиях

Супер Марио, прозвища и шутки о насвае. Пять вещей, которыми запомнился Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ 2022

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий